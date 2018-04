Opel Adam is al terecht

Door: AUTO55

Opel plaatst zichzelf na de knappe Astra GTC opnieuw stevig op de kaart met de Adam, een potentieel gevaar voor de Volkswagen Up en Fiat 500. Het wagentje laat zich welwillend opsmukken naar de wil van de klant -tot LED-lampjes in de hemelbekleding toe- en wordt naargelang het budget met de betere opties uitgerust, zoals een 7" aanraakscherm en verbinding met Apple- en Android-bestuurde smartphones. Om het allemaal speels te houden kregen de 3 uitrustingsniveaus de namen Jam, Glam en Slam opgespeld. De koets is 3,7m lang en 1,72m breed, met een wielbasis van 2,31m. Vooraan bedraagt de spoorbreedte 1,49m en achteraan net een centimeter minder.

Adam lust momenteel enkel benzine, met in het vooronder een 75pk-sterke 1,2l of een 1,4l die 87 of 100pk via een manuele vijfversnellingsbak naar de voorwielen stuurt. We noteren een semi-onafhankelijke achterwielophanging met torsieas, vooraan McPhersons en een subframe. In combinatie met de optionele 18" wielenset krijgt de Adam een meer directe besturing en een sportieve afstelling meegeleverd. Een geblazen versie met 6 verzetten zou ook op komst zijn, dan wel met start/stop als standaard. Dat is er nu ook al, maar niet zonder de optielijst te raadplegen. Idem voor parkeerhulp, dodehoeksignalisatie en assistentie op hellingen. 6 airbags en ESP behoren wel tot het basisaanbod.

Inspiratie voor het ontwerp is men niet zo ver gaan zoeken; De pennentrekken van de GTC zijn in profiel duidelijk af te lezen, wat voor de achterlichten ook het geval is. De neus kreeg vreemd genoeg een heel ander gezicht en lijkt wel Mercedes-invloeden te bevatten. Op de grote première is het wachten tot eind september op het autosalon van Parijs, de foto's kan je hier alvast bekijken.