Nissan om raad bij Blue Angels

The Blue Angels staan gekend als de acrobatische luchtvaartformatie van de US Navy en enkel de beste piloten komen hiervoor in aanmerking. Bijgestaan door een gespecialiseerde crew kennen ze elke centimeter van hun 'persoonlijke' Boeing F/A-18 Hornet en weten ze beter dan wie ook wat er zoal belangrijk is aan boord. Volgens Nissan gaat dat gegeven ook op voor vierwielers, sportieve gevallen in het bijzonder. Enkele ingenieurs zijn onlangs neergestreken in Pensacola, Florida (beter gekend als de thuisbasis van de befaamde Angels) om ideeën op te snuiven voor toekomstige modellen. De piloten zelf zijn het toch al over één ding eens; Een efficiënte coördinatie tussen mens en machine geldt als hoogste prioriteit, zeker als het om bedieningselementen gaat - ergonomie dus.

Daarnaast liet Nissan de vliegeniers kennis maken met de GT-R, intussen zowat 550pk sterk en ideaal speelgoed voor iemand die wat meer gewoon is. Volgens de autobouwer zal het niet zo heel lang meer duren alvorens we effectief straaljagerattributen is een Japanse sportauto te zien krijgen. En intussen hebben ze, na het hele Juke-R verhaal, alweer een mooie promostunt afgeleverd.