De compleet nieuwe Nissan Note

Door: BV

Nissan heeft in Japan zojuist het doek getrokken van de nieuwe Note. In Europa moeten we nog minstens een half jaar wachten op een variant die op onze smaak is afgestemd, maar dan zal deze kleine monovolume ook op onze wegen te vinden zijn.

Sinds de lancering van het model in 2005 heeft Nissan wereldwijd al zo'n 940.000 exemplaren weten te slijten. Het nieuwe model moet over het miljoen heen gaan. Vooralsnog is het echter alleen in Japan te krijgen. De Europese versie zal echter voor 99% identiek zijn aan het exemplaar dat nu op de foto's te zien is. Nissan heeft het over een vloeiend lijnenspel dat zowel de buitenzijde als het interieur siert.

Uiteraard belooft Nissan verbetering op alle vlakken. De afwerking wordt beter en het interieur ruimer. Bovendien wordt het platform lichtgewicht en de aerodynamica geoptimaliseerd. Dat moet voor een lager verbruik garant staan. De motoren van de Europese versies zijn nog niet bekend.