Aspid GT21 Invictus krijgt vorm

Door: BV

Aspid Cars werkt zichzelf uit de naad om z'n nieuwe supersportwagen klaar te stomen. Over twee jaar moet het model op de markt zijn en het bedrijf wil elk jaar 250 stuks bouwen. De definitieve vorm van de GT21 Invictus gedoopte creatie ligt nu vast.

Het lijnenspel combineert retrolijnen met moderne accenten. Op vlak van techniek is alles echter helemaal bij de tijd. Het compleet in aluminium uitgevoerde chassis weegt bijvoorbeeld amper 80kg. En voor het koetswerk wordt uitsluitend beroep gedaan op composietmaterialen. En ook binnenin belooft Aspid de laatste snufjes. Een infotainmentsysteem met twee schermen dat naast GPS ook WiFi omvat. Er is natuurlijk plaats voor twee inzittenden, maar ook de kofferinhoud is niet over het hoofd gezien. Er past 275l in. Wedden dat dat voldoende is voor een golfset?

Een bij BMW geleende 4,4l V8 levert 450pk en 440Nm trekkracht. Je kan die naar keuze combineren met een handgeroerde zesbak of een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Maar in elk geval moet de Aspid GT21 Invictus in staat zijn om in minder dan 3 seconden (!!) naar 100km/u te accelereren. Het leeggewicht van amper 965kg doet daarbij natuurlijk een duit in het zakje. Als Aspid een manier gevonden heeft om voldoende neerwaartse kracht te genereren, dan kan de GT21 doorgaan tot 305m/u. Stoppen is net zo belangrijk en daar schudden de ingenieurs wat nieuws voor uit de mouw. De remmen bestaan uit een innovatief systeem met dubbele schijven. Dat weegt weinig en moet van oververhitting zelfs in de meest extreme omstandigheden een zaak van het verleden maken.