Nieuwe Aspid op komst

Concreet fotomateriaal hebben we (nog) niet, maar de nieuwe Aspid lijkt recht uit de jaren '80 of '90 te komen. Het Spaanse bedrijf kwam de puristen al tegemoet met de SuperSport -een Donkervoort-kloon die extreme prestaties én een portie luxe biedt- maar dat was in 2008, en sindsdien werd het stil in Tarragona. Hun nieuwste telg is duidelijk een pak groter en stapt over naar een 'normale' vormgeving, al zou het wel eens een onding kunnen worden. Maar alweer, smaken en kleuren... Een V8 zou dienst doen als werkpaard, gekoppeld aan een energierecuperatiesysteem (KERS) - een joker die, wanneer gewenst, een extra duwtje in de rug voorziet. Om het gewicht te drukken gokken we op koolstofvezel, misschien zelfs voor de koets. Binnen enkele weken worden de eerste beelden verspreid.