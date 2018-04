TomTom verovert de markt

Door: BV

Wie gebruik maakt van een draagbaar navigatietoestel heeft in de meerderheid van de gevallen een TomTom tegen de voorruit hangen. En nu richt de Nederlandse navigatiespecialist zich ook steeds meer op inbouwnavigatie. De toestelletjes zijn al verkrijgbaar in het dashboard van onder meer Renault en Toyota en daar komen nu weer enkele merken bij. Speciaal voor Lexus is een interface ontwikkeld die voldoende ‘premium' aanvoelt en nu is ook een samenwerking met Peugeot en Citroën aangekondigd. De Fransen zullen beroep doen op TomTom voor de kaarten, navigatie-interface, verkeersinformatie en waarschuwingen voor gevaarlijke situaties.