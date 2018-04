200 miljoenste Toyota is een feit

Door: TB

Toyota is zowat 's werelds grootste autobouwer en kan dat voortaan ook hard maken met een indrukwekkend cijfer. Niet minder dan 200.000.000 Toyota's (en Lexussen) zagen al het levenslicht, sinds het Japanse bedrijf 76 jaar en 11 maand geleden - in 1935 dus - begon met de bouw van de Model G1 Truck (zie foto). Het grootste deel van de voertuigen werd in Japan zelf gefabriceerd (doch niet altijd ook daar geassembleerd), en om precies te zijn rolden er 55,12 miljoen voertuigen van de band in fabrieken die zich niet in het land van de rijzende zon bevinden.

In Europa begon Toyota in 1992 met het lokaal produceren van wagens. Onder meer Tsjechië, Frankrijk, Portugal, Rusland, Turkije en Groot-Brittannië mogen samen de eer opstrijken voor 7,44 miljoen eenheden (geteld eind 2011). Toyota's meest geproduceerde model is de Corolla, waarvan de elfde generatie in mei 2011 op de thuismarkt werd gelanceerd. De compacte gezinswagen rolde wereldwijd al 39.080.000 keer van de band.