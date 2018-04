De straat op met Ferrari F12berlinetta

Door: TB

Alvast Ferrari zelf dan toch. Maranello stelde hun nieuwste creatie afgelopen voorjaar nog voor op het autosalon van Genève, en start rond deze tijd met enkele verschijningen en plein public. En daarvan brengen we bij deze een eerste fotoreeks uit. Voor wie nog even een heropfrissing nodig heeft: Ten opzichte van de af te lossen 599 GTB krijgt de F12 een ingekorte wielbasis mee en een lagere inplanting van de motor, de boordplank en de stoelen. Achteraan wordt het koetswerk zelfs iets smaller, dankzij een nieuw ontwerp voor de achterophanging en de versnellingsbak. Scaglietti ontwierp een volledig nieuw spaceframe-chassis en koetswerk waarbij gebruik is gemaakt van een dozijn verschillende soorten aluminium.

Lichter

Al die hocus pocus zou zorgen voor een toename van de structurele stijfheid met 20% terwijl het gewicht met 70kg werd teruggebracht tot slechts 1.525 kg, met een quasi ideale gewichtsverdeling tussen de beide assen (54% achter) op de koop toe. Met een Cd-waarde van 0,299 is de luchtweerstand miniem, terwijl het koetswerk toch maar even 123kg neerwaartse druk genereert bij 200km/u (en dat is een toename van 76%). De remafstanden zijn bovendien drastisch teruggebracht, met dank aan de carbonkeramische remmen. Zoveel stopkracht is hoegenaamd geen overkill, want de 6.262cc 65° V12 laat maar liefst 740 hengsten briesen op de top van zijn kunnen, wat overeenkomt met een specifiek vermogen van 118 pk/liter (2,1kg/pk). Het koppel bereikt een top van 690Nm, waarvan 80% al beschikbaar is bij slechts 2.500 tpm, en zorgt voor een constante acceleratiespurt naar de limiet van 8.700 tpm.

340km/u

De krachtbron is gekoppeld aan de F1 transmissie met dubbele koppeling en kortere overbrengingen die speciaal zijn afgesteld met het oog op de prestaties van de auto. Een beetje irrelevant, maar Ferrari deelt daarnaast trots mee dat het brandstofverbruik met 30% is teruggebracht met een CO2-emissie van 350 gr/km. Belangrijker cijfermateriaal schuilt ongetwijfeld in de wetenschap dat de F12berlinetta galoppeert van 0 naar 100 in 3,1 seconden en van 0 tot 200km/u in 8,5 seconden. Pas met iets meer dan 340km/u op de teller houdt de Italiaan het voor bekeken. Op het circuit van Fiorano werd een rondetijd gerealiseerd van 1'23", sneller dan welke andere Ferrari-straatauto ook.