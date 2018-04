Inschrijvingen stijgen 5,2% tov. juli '11

Door: TB

De afgelopen maand juli werden er in totaal 36.701 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat zijn er 1.815 of 5,2% meer dan tijdens dezelfde maand van verleden jaar. En dat is opvallend, zelfs al kende juli 2012 twee werkdagen meer dan diezelfde maand in 2011, want deze stijging lijkt de tendens van de afgelopen maanden te bevestigen.

De automarkt lijkt daarmee voorzichtig weer aansluiting te vinden bij de groei die de afgelopen jaren overheerste, wat gezien de recente fiscale maatregelen en de afschaffing van de ecopremie erg hoopgevend nieuws is. In het totaal werden dit jaar tot op heden 321.817 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht; weliswaar nog steeds 10,9% minder dan over dezelfde periode in 2011. Vorig jaar was dan ook een absoluut recordjaar. Het aantal bestelwagens kende de voorbije maand een lichte daling met 1,9%; het aantal inschrijvingen bij de voertuigen tot 16 ton steeg met 7,1%. Bij de zware bedrijfsvoertuigen boven 16 ton bedroeg de toename zelfs 14,4%. De motormarkt blijft voor de voorbije 7 maanden weliswaar nog steeds 10,1% achter op de resultaten van 2011, maar de afgelopen maand werd een toename genoteerd met 2,5%. FEBIAC durft dan ook te hopen dat ook in deze klassen de opgelopen achterstand ten opzichte van 2011 de komende maanden verder zal verkleinen. Van de gevreesde ineenstorting van de markt, lijkt voorlopig dus niet veel in huis te komen. De gebruikelijke tabel met de merkenranglijst vind je zoals steeds op onze Facebook pagina.