Toekomstige Nissan Z doet aan downsizing

Om een groter publiek te bereiken... Het is natuurlijk zo dat de fiscaalonvriendelijke V6 uit de 370Z het budget een beetje aantast. En met dat beeld voor ogen wil de Japanse autobouwer mee op de sneltrein richting kleiner, lichter en goedkoper. Met een viercilinder. En een turbo liefst. Pas maar op, Toyota GT86, Subaru BRZ en Hyundai Genesis.

Begin jaren '90 stond de 'Z' op z'n hoogtepunt. De hoogtechnologische, maar redelijk zware 300ZX twinturbo beschikte over een dubbel geblazen zescilinder en vierwielsturing, gecombineerd met alle comfort. Maar ook met een prijskaartje dat er naar was. Net voor de eeuwwisseling werd het model heruitgevonden middels een conceptstudie, volgens een ouderwets recept om de kostprijs te drukken voor welwillende Amerikaanse kopers. Hij droeg de kilo's nog steeds mee, wat niet wegneemt dat het uiteindelijke resultaat -de 350Z- deed wat er van hem gevraagd werd. Nadien volgde een lichte uitbreiding van de cilinderinhoud en een nieuwe outfit, maar dat is alweer 4 jaar geleden. Op een rijtje: 240Z, 260Z, 280Z, 280ZX, 300ZX (Z31), 300ZX (Z32), 350Z, 370Z.