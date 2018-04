Zoveel kost de Subaru BRZ

Door: TB

Als je in de markt bent voor een betaalbare, op de achterwielen aangedreven 2+2 sportcoupé (en zijn we dat vroeg of laat niet allemaal), dan is het je ongetwijfeld niet ontgaan dat de Japanse autobouwers Toyota en Subaru de handen in elkaar hebben geslagen om precies zo'n bolide te te scheppen. Bij Toyota gaat het eindresultaat als GT86 door het leven; Subaru doopte zijn nieuwste stalmakker BRZ. Behoudens wat merkeigen opsmuk zijn beide wagens onderhuids identiek. De GT86 voelden we reeds aan de tand op de omloop; die kennismaking beviel ons erg en Toyota liet ondertussen ook weten wat haar meest spannende product in jaren bij ons zal moeten kosten. Subaru doet nu hetzelfde.

De BRZ wordt in België verkocht in twee uitrustingsniveau's: de basisversie Sport en het topmodel Sport Executive. De eerste kan enkel besteld worden met een manuele zesbak en beschikt onder andere over 16" lichtmetalen velgen, een achterspoiler, dagrijverlichting, een diffuser, xenon koplampen, een neerklapbare achterbank, sportstoelen vooraan, klimaatregeling en Vehicle Stability Control. Een prijs heeft Subaru echter nog niet op de "instapper" kunnen plakken. Hoeveel de BRZ Sport Executive moet kosten, geeft de invoerder wel al vrij: voor € 32.990 heb je dan bovenop de Sport versie recht op onder meer 17 duimers, een lichtsensor, mistlampen vooraan, lederen stuurwiel en versnellingspookknop, verwarmbare sportstoelen vooraan met leder/alcantara bekleed en rood stiksel, sleutelloze toegang en startknop, automatische klimaatregeling met twee zones, een CD speler met 6 luidsprekers, een snelheidsregelaar en last but not least - een Torsen Limited Slip Differentieel. Dit model is leverbaar met zowel een handgeschakelde als een automatische transmissie, waarvoor dan wel €1.500 dient te worden opgelegd. Net zoals bij Toyota overigens, waar er enkel een basisuitvoering wordt aangeboden - de GT86 Comfort aan € 31.690 met manuele versnellingsbak. Buiten metaalkleur staat er voorlopig nog niets op de optielijst, al is dat niet geheel verwonderlijk gezien de omvangrijke standaarduitrusting. Wat de kleuren betreft is er keuze uit wit, zilver, rally blauw, donkerblauw, rood, donkergrijs of zwart. Subaru geeft vijf jaar garantie of maximaal 150.000km.

Subaru's BRZ heeft een nagenoeg ideale gewichtsverdeling, namelijk 53% voor en 47% achter. Hij meet 1,29m in de hoogte, 4,24m in de lengte en 1,78m in de breedte. De opgegeven Cx-waarde bedraagt 0.27. Onder de kap ligt een boxermotor met een cilinderinhoud van 1.998cc die de achterwielen aandrijft. Die werd aangeleverd door Subaru en gepaard aan de D4-S directe inspuiting van Toyota. Hij ontwikkelt maximaal 200pk bij 7.000t/min en staat borg voor een koppel van 205Nm bij 6.400-6.600t/min. Gemiddeld verbruikt de vierpitter 6,9 l/100km in de Sport uitvoering met de manuele zesbak. De COâ‚‚ uitstoot bedraagt dan 159g/km. Dat is alvast wat Subaru op papier meegeeft;, een praktijktest zal bepalen of de realiteit daar veel van afwijkt. De Sport Executive uitvoering weegt door zijn meeruitrusting en het Torsen LSD een pak meer (hoeveel precies is nog niet bekend) dan de basisversie die om en bij de 1.200kg op de balans brengt, wat het gemiddeld verbruik en de uitstoot onvermijdelijk omhoog duwt. Met de manuele zesbak geeft Subaru 7,8l/100km en 181g/km COâ‚‚ op en voor de versie met automaat bedragen de waarden respectievelijk 7,1l/100km en 164g/km COâ‚‚. Die zijn inderdaad lager dan die van de manuele versie, waardoor je bij de BIV in Vlaanderen al meteen een kleine € 300 terugwint. Voor de jaarlijkse verkeersbelasting heeft die keuze evenwel geen impact. Wat dan weer wel van tel is, is je beslissingssnelheid: voor België zijn dit jaar amper enkele tientallen exemplaren voorzien, dus als je er eentje aan de haak wil slaan is enige haast geboden. Vanaf eind juni, uiterlijk begin juli verwacht Subaru haar BRZ bij de verdelers te kunnen uitstallen.