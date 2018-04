Aston Martin DBR1/2 op schaal 1:1

Door: BV

Wie zich af en toe waagt aan modelbouw zal de onderdelenboom herkennen. Maar deze door Evanta Motor Company gebouwde Airfix-set van de Aston Martin DBR1/2 die Le Mans won in 1959 is gewoon op ware grootte. Het geheel weegt dan ook meer dan 600kg en is uitgevoerd in de kleuren van de auto die door Roy Salvadori en de recent overleden Carroll Shelby over de finishlijn werd gereden. Het koetswerk, de stoelen, het stuur en de wielen zijn er allemaal. Er is zelfs een replica van de Le Mans-trofee. De Aston-Martin-pet met de handtekening van beide piloten is dan weer helemaal echt.

Behalve een originele manier om reserve-onderdelen op te bergen, is het ook een regelrecht kunstwerk voor de autofiel. Die zal er wel diep voor in de buidel moeten tasten. Het wordt geveild tijdens de Goodwood Revival meeting en zal naar schatting zo'n € 40.000 opbrengen.