GM investeert in lichtgewicht staal

Door: BV

GM Ventures, de investeringstak van motorgigant General Motors, neemt een belang in de Amerikaanse staalonderneming NanoSteel Inc. Dat is het gevolg van vooruitgang die die laatste heeft geboekt in de ontwikkeling van nieuwe staalsoorten. Die kunnen volgens GM een belangrijke schakel zijn in de toekomst van de automobiel. Almaar strengere uitstootnormen enerzijds en grotere veiligheidseisen dwingen autobouwers om materialen te gebruiken die tegelijk lichter en sterker zijn. Aluminium, titanium en carbon zijn weliswaar voorradig, maar ze zijn duur en vereisen speciale productietechnieken.

NanoSteel werkt aan staalsoorten die tegelijk steviger en lichter zijn, maar die gebaseerd zijn op conventioneel staal. De potentiële gewichtsbesparing is aanzienlijk (meer dan 100kg per auto wordt genoemd), maar het geheel blijft niettemin beroep doen op reeds bestaande productie- en lastechnieken. De geavanceerde conventionele staalsoorten die NanoSteel ontwikkelt, kunnen in de toekomst een belangrijke rol spelen. Zo motiveert GM Ventures de investering.