Nissan toont 370Z zoals Facebook het wou

Door: TB

Elke nieuwe wagen is een onvermijdelijk compromis. Wat inhoudt dat iedereen wel dit of dat graag anders had gezien, omdat we - gelukkig maar - allemaal andere verlangens hebben. Nissan is niet vies van wat gebricoleer met hun eigen borelingen, zo leerde de knettergekke Juke-R ons nog heel recent op circuit, en voor dit project ging het ten rade bij het meest creatieve, maar ook heterogeen denkende publiek dat er is: de online community. Op haar Nissan Performance Facebook pagina vroeg het de bezoekers naar wat zij graag veranderd hadden gezien in de 370Z. En kijk: Project 370Z is het resultaat.

De projectwagen werd voorzien van een Greddy Twin Turbo kit, waardoor het vermogen nu meer dan 500pk zou bedragen - in plaats van de standaard 332pk. Dezelfde firma zorgde ook voor een aangepast Ti-C catback uitlaatsysteem om extra ademruimte te creëren. Tot slot monteerde men nog een KW Variant 3 coil-over ophanging, gevolgd door een StopTech Big Brake kit om gepast een halt toe te roepen waar nodig. De originele wielen werden naar de rekken verwezen en vervangen door Volk TE37SL-exemplaren. Het plaatje wordt vervolledigd door een matgrijze wrap voor het koetswerk, suède interieurelementen en Recaro-meubilair. Enkele knappe foto's van het productieproces kan je hier bekijken.

Nissan is niet van plan om deze kerel effectief in productie te nemen, al hoorden we die taal al eerder als het over de Juke-R ging. En je weet hoe lang die stelling stand hield.