The Watch @ Drive In Movies

Door: AUTO55

Op woensdag 29 augustus aanstaande is het weer tijd voor een nieuwe filmavond op het festivalterrein van Utopolis Mechelen. Een komedie alweer, met onder meer Ben Stiller en Vince Vaugh in de hoofdrol. The Watch vertelt het verhaal van een handvol vaders die een eigen burgerwacht oprichten. Maar ze ontdekken een gevaarlijk geheim dat hun petje te boven komt.

Wie naar deze komedie wil gaan kijken op de Hoegaarden 0,0 Drive In Movies en fan is van Auto55 op facebook, maakt kans op één van de gratis duotickets. Het volstaat om op de Auto55-facebook-pagina te reageren onder de link naar dit item om kans te maken. Winnaars worden door deze redacteur persoonlijk via hun FB-inbox verwittigd.