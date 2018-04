Volvo XC60 met nieuwe instapdiesel

Door: AUTO55

Om verwarring uit de weg te gaan: de D3 2,0l vijfcilinder turbodiesel vinden we al in de XC60 terug, maar die wordt nu hoger op de ladder geplaatst. Als D4 dus, waardoor de 163pk en 400Nm leverende krachtbron geflankeerd wordt door -jawel- een nieuwe D3, goed voor 136pk, 350Nm en een gemiddelde CO2-uitstoot van 139g/km. De D3 zou 5,3l/100km lusten en rept zich in 10,3 seconden naar 100km/u. De topsnelheid bedraagt net 200 km/u.