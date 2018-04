VW Golf VII in productie

Door: AUTO55

De eerste Golf dateert van 1974 en in totaal zijn er al goed 26 miljoen van verkocht. Op 4 september wordt in de Duitse hoofdstad alweer de 7e generatie voorgesteld, de productie is in Wolfsburg nu alvast van start gegaan. Officiële foto's zijn er nog niet, maar die zullen niet lang meer op zich laten wachten.

De nieuwe Golf zal naar de verwachtingen geen stijlbreker worden, maar alweer een evolutie van het gangbare model. Buitenafmetingen blijven min of meer gelijk, al wordt het ruimteaanbod weer groter - met dank aan de langere wielbasis. Het onderstel deelt hij met de nieuwe Audi A3, Seat Leon en tal van andere toekomstige vierwielers binnen de autogroep. Onder de kap is een uitgebreid motorengamma terug te vinden, gaande van 90 tot 180pk voor de diesels en 85 tot 280pk voor de benzinedrinkers. Meer info volgt.