De Range Rover modeljaar 2013 liet zich vorige maand al eens in de fabriekshal fotograferen en tegenwoordig is men al met het reclamewerk in de weer. De eerlijke vinder van deze foto's had (alweer) geen oog voor de achterkant, jammer genoeg. Laat je door de bedenkelijke beeldkwaliteit niet beïnvloeden: dit is het nieuwe Engelse vlaggenschip.