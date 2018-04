Ice Age 4 @ Drive In Movies

Door: AUTO55

Manny, Diego en Sid beginnen aan een groots avontuur nadat een volledig continent op drift is geraakt. Gescheiden van de rest van de groep, gebruiken ze een ijsberg als geïmproviseerd schip dat hen op een epische zeereis zal voeren. Manny en zijn vrienden worden uitgedaagd als nooit tevoren. Scrats weerzien met het vervloekte beukennootje katapuleert hem weer eens naar plaatsen waar geen prehistorische eekhoorn ooit is geweest...

De poorten van de filmweide gaan open om 20u, de voorstelling begint omstreeks 22u. Wie op zaterdag 18 augustus aanstaande naar deze animatiekomedie wil gaan kijken op de Hoegaarden 0,0 Drive In Movies en fan is van Auto55 op facebook, maakt kans op één van de gratis duotickets. Het volstaat om op de Auto55-facebookpagina te reageren onder de link naar dit item om kans te maken. Winnaars worden door deze redacteur persoonlijk via de FB-inbox verwittigd.