The Expendables 2 @ Drive In Movies

Door: AUTO55

CIA-agent Church stuurt de de bekende groep huurlingen opnieuw op een gevaarlijke missie, ditmaal om een vermist pakketje terug te bezorgen. Maar dat bevindt zich dan weer in Gazak, een door oorlog verscheurd Oost-Europees land. Alles loopt verkeerd wanneer een andere eenheid hetzelfde doel voor ogen heeft... Met onder meer Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Jet Li, Chuck Norris, Bruce Willis , Mickey Rourke, Dolph Lundgren, Liam Hemsworth en Jean-Claude Van Damme.

De poorten van de filmweide gaan open om 20u, de voorstelling begint omstreeks 22u. Wie op vrijdag 31 augustus aanstaande naar deze avant-première wil gaan kijken op de Hoegaarden 0,0 Drive In Movies en fan is van Auto55 op facebook, maakt kans op één van de gratis duotickets. Het volstaat om op de Auto55-facebook-pagina te reageren onder de link naar dit item om kans te maken. Winnaars worden door deze redacteur persoonlijk via de FB-inbox verwittigd.