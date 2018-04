Het logische vervolg: BMW Zagato Roadster

Door: AUTO55

Na de onthulling van de eerder voorgestelde Zagato Coupé op het Concours d'Eleganza Villa d'Este ging de bal weer snel aan het rollen. Eens beide partijen het eens waren, en het nodige papierwerk ingevuld, heeft het slecht 6 weken geduurd om de Roadster in elkaar te knutselen. In tegenstelling tot de Z4, waar hij op gebaseerd is, kreeg deze enige in z'n soort een zacht dakje.

En hier staat hij dan, op deze editie van het Pebble Beach Concours d'Elegance in sunny California. Het basisontwerp bleef behouden -in se is dit gewoon de coupé met het dak eraf- maar de dubbele bubbel achter de rollbars geven hem toch een zekere eigenheid. En onder de kap mag je nog steeds dezelfde zescilinder uit de Z4 sDrive35is verwachten, goed voor 340pk. Je kan 'm zelf analyseren in onze uitgebreide fotoreeks.