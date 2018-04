Bugatti Grand Sport Vitesse SE gaat terug in de tijd

Door: AUTO55

De zoveelste speciale uitvoering van de Bugatti Veyron is afgelopen weekend gespot aan de vooravond van het jaarlijkse Pebble Beach-evenement. En op zich is deze amper uitzonderlijk te noemen, ware het niet dat het gekozen kleurpatroon overeenstemt met dat van de befaamde Bugatti Type 37A uit 1928: Bianco en New Light Blue.

Aan vermogen heeft hij niet gewonnen, de maximumpiek van 1.200pk zouden moeten volstaan. Voor dit exemplaar mag je vlotjes € 1,74 miljoen neertellen, belastingen niet inbegrepen.

Hier zijn enkele plaatjes.