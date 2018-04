Shelby GT500 Cobra, ter ere van

Door: AUTO55

Het Pebble Beach Concours d'Elegance heeft na de BMW Zagato Roadster, Rolls-Royce Phantom Coupe Aviator en de McLaren X-1 alweer een opmerkelijk werkje afgeleverd. Deze keer werd de overleden Carroll Shelby herdacht, en dat gebeurde in de vorm van deze GT500 Cobra - in het juiste kleurschema uiteraard: Guardsman Blue en Wimbledon White.

Dit unieke exemplaar werd uitgewerkt op basis van de nieuwe GT500, die toch ook al tot 650pk in pacht heeft. De brute V8 kwam dankzij Ford Racing nog wat verder tot leven en stuurt nu 850pk naar de achterwielen. Spurtcijfers zijn er niet.

De aanpassingen aan het exterieur staan op naam van Shelby American, terwijl ze ook het Shelby Wilwood-remsysteem leverden. Na het evenement wordt de auto dwars doorheen de VS gereden, langs tal van liefdadigheidsprojecten. Wat er achteraf mee zal gebeuren, kunnen we nu al raden...