Fiat 500 Turbo voor de VS

Om het gat te vullen tussen de basis-500 en de snelle Abarth, lanceert Fiat in de VS deze 500 Turbo. Die maakt gebruik van dezelfde geblazen 1,4l MultiAir, maar dan in getemperde vorm. Met 135pk past hij mooi binnen de andere aanbiedingen, die 101 (zonder turbo) of 162pk naar de voorwielen leiden.

De krachtbron is gekoppeld aan een manuele vijfversnellingsbak met aangepaste verhoudingen om een zo snel mogelijke acceleratietijd neer te zetten. Vanuit stilstand naar 100km/u scheuren zou in een goeie 8,5 seconden moeten lukken. Ten opzichte van de standaard-500 is het remsysteem er bovendien krachtiger en de besturing er scherper op geworden, aldus Fiat.

Van het exterieur is men ook niet afgebleven: we zien getaande lampen, sportieve zijschorten en zowel voor- als achteraan prijken andere bumpers met bijhorende accessoires. De koets ligt een tikje lager en steunt op een setje 16 inch lichtmetaal.

Vanaf september is hij in de Verenigde Staten te koop vanaf $ 20.000, wat omgerekend neerkomt op € 16.260. Naar ons land komt hij in principe niet. Het fotomateriaal kan je hier bekijken.