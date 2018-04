Abarth 500 in Gulf-kleuren

Door: BV

Eigenlijk bedenkt Fiat zo ongeveer elke week een speciale editie van de 500. We hadden recent nog de 500 Matt Black en - als het allemaal wat sneller vooruit moest gaan - de 500 Tributo Ferrari. Beiden waren op het Autosalon van Brussel te bewonderen.

Nu komt daar deze Gulf-editie bij. Die is gecreëerd ter gelegenheid van de 10-jarige verjaardag van Gulf in Luxemburg. Daar wordt een wedstrijd georganiseerd om een Abarth 500 Gulf, compleet met de EsseEsse-vermogenskit tot 160pk, te winnen. Maar omdat de blauw-oranje-kleursetting (één van de meest herkenbare kleurencombinaties uit de autosportgeschiedenis) zo hard in de smaak viel, worden er ook 10 exemplaren gebouwd die je gewoon kan kopen. Je moet er wel voor naar Luxemburg waar je er exclusief BTW € 25.000 voor moet neertellen.

Op de EsseEsse-kit na, heeft de editie ook nog Corse Sabelt-zetels met een rugleuning in Gulf-blauw, een Record Monza-uitlaat en een genummerd typeplaatje.