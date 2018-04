Hyundai Grand Sante Fe, zevenzitter

Door: AUTO55

De nieuwe Hyundai Santa Fe komt eraan. Hij is groter vanbuiten, ruimer vanbinnen en wordt standaard geleverd met vijf zitplaatsen. En in navolging van Nissan, die de Qashqai+2 introduceerde, laat Hyundai ook een zevenzitter opdraven. De Grand Sante Fe heeft een langere wielbasis en is nog forser vormgegeven.

Het motorenpalet staat nog niet vast, maar we verwachten dezelfde krachtbronnen die we in de gewone Santa Fe zullen terugvinden: een 2,4l benzine (193pk), een 2,0l diesel (150pk) en een 2,2l diesel (200pk). De kindvriendelijke Koreaan staat gepland voor de eerste helft van volgend jaar. De eerste beelden kan je hier bekijken.