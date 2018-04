Hyundai Santa Fe wil de mooiste zijn

Door: BV

Sinds z'n voorstelling in 2000 bouwde Hyundai van de Santa Fe 2,56 miljoen stuks, verdeeld over twee generaties. Ruim 350.000 stuks vonden hun weg naar Europese klanten. En nu is er generatie 3, voorgesteld op het Autosalon van New York, waar het bedrijf volgend jaar 5% van het marktaandeel wil opeisen. De constructeur beweert alvast dat de praktische eigenschappen en hoge prijs-kwaliteitsverhouding is gebleven, maar dat de Santa Fé er nu ook goed uitziet. Een claim die je bijna aan de praktijk kan toetsen.

De kenmerkende Hyundai-grille pronkt als nooit tevoren op het front van de Santa Fe. Daaromheen zien we een design dat een combinatie is van de Fluidic Sculpture designtaal en een daarop ontwikkeld ´dialect´. Dat heet Storm Edge. Volgens de designers hebben zij zich laten inspireren door vormen die door de natuur gecreëerd worden tijdens een storm. Jaja.

Tegelijk sleutelt Hyundai wat aan de proporties van de auto. Het model wordt 3cm langer, 1cm breder maar liefst 15cm (!!) lager. Het is niet moeilijk dat de Santa Fe voortaan slanker oogt. De wielbasis is met 2,70m identiek gebleven. De Santa Fe is dan wel een wereldauto, de afstelling is afgestemd op de markt. Dat betekent dat wij het model krijgen met een stuggere ophanging, meer directe stuurbekrachtiging en krachtiger remmen.

Net als voorheen wordt ook de nieuwe Santa Fe leverbaar als vijf- en zevenzitter. Voor de passagiers op de voorste twee rijen werd respectievelijk 3,8 en 4,5cm extra beenruimte gecreëerd. En voor een nog luchtiger gevoel is een groot panoramadak leverbaar. De diepte van de bagageruimte nam eveneens toe, met 3,7cm om precies te zijn. Wanneer de derde zitrij niet in gebruik is resulteert dat in 534 liter bagageruimte.

De Santa Fe zal in eerste instantie voorzien worden van drie motoren; één benzine en twee diesels. Een 2,4l viercilinder met een vermogen van 193pk en koppel van 245Nm is van de eerste soort. Bij de diesels is er keuze uit een 2,0 en een 2,2 liter viercilinder. De minst krachtige brengt 150pk en 382Nm op de wielen over, noteert een sprinttijd naar 100km/u van 11,0 seconden en een top van 188km/u. De krachtigste diesel levert 200pk en 431Nm en is met 9,4 seconden de enige krachtbron die de Santa Fe onder de tien seconden naar de 100 kan slepen. De top bedraagt 190km/u. De grootste diesel is ook meteen de schoonste: 145gr/CO2/km is 10gr/km beter dan zijn soortgenoot. De instapdiesel is steeds handgeschakeld, voor de andere motoren is een automaat optioneel.

Update: nieuwe fotoreeks