VW Jetta Hybrid is de snelste

Volkswagen is er tijdens de Speed Week in geslaagd om een Jetta Hybrid aan een snelheid van 298,36km/u over de Bonneville zoutvlakte te doen razen. En dat is meteen een hybriderecord. Deze onconventionele Jetta is een productie-exemplaar, maar werd door Volkswagen R&D in Wolfsburg onder handen genomen om te voldoen aan de strenge eisen van de Southern Californian Timing Association (SCTA), de organisator van het evenement. Achter het stuur zetelde Carlos Lago, redacteur van een Amerikaans autotijdschrift. Met deze stunt wil Volkswagen de lancering van de nakende Jetta Hybrid onder de aandacht brengen. Die zal immers vanaf volgend voorjaar bij de verdelers staan.