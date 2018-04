Range Rover Evoque eert Victoria Beckham

Door: AUTO55

Victoria Beckham stond aan de wieg van de Range Rover Evoque, net zoals zangeres Lana Del Rey dat voor de komende Jaguar F-Type zal doen. Ter ere van eerstgenoemde dame hebben de Britten nu een speciale editie klaar. Of we die ook vaak in ons land zullen zien paraderen lijkt ons eerder twijfelachtig, de oplage blijft immers beperkt tot 200 stuks en de auto kreeg hier (nog) geen prijsstelling.

De bij Land Rover's Engineering To Order (ETO) gebouwde Special Edition onderscheidt zich onder meer door de handmatig aangebrachte, matgrijze lakkleur Satin Grey, maar ook door unieke lichtmetalen velgen in Gloss Black, rosé gouden exterieur- en interieurdetails en bekleding in semi-aniline leder, afgewerkt met een unieke handsteek.

Op de vloer liggen unieke mohair matten en de hemel is bedekt met microsuède. Verder schrijven we nieuwe interieurafwerkingen, inclusief Grand Black Lacquer en Textured Aluminium, alsook zwarte ‘soft feel' lak en een op maat gemaakte, vierdelige kofferset. Het autohandboek met lederen kaft is zelfs met de hand gestikt en gesigneerd door Victoria Beckham herself. Maar daar stopt het niet. Een Meridian audiosysteem, touchscreen met Dual View functie, Adaptive Dynamics en Park Assist behoren eveneens tot het Beckham-pakket.

Onder de stoere motorkap ligt steevast een 2,0l benzinemotor met 240pk aan vermogen, gekoppeld aan een zestrapsautomaat. De speciale reeks komt er enkel als driedeurs. Bekijk de plaatjes.