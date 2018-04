Door: AUTO55

Als we de geruchten mogen geloven zal de nieuwe F-Type in tweede instantie ook met een manuele handbak worden aangeboden, maar die zou wel enkel in de coupé opduiken. We vingen eveneens op dat er nog een ander model voor in aanmerking komt, en de logische keuze valt dan op een kleine broer voor de XF.

De F-Type kwam de laatste maanden al vaker in onze nieuwsrubriek terecht en gaf onlangs z'n motorenpalet prijs. We zien 'm voor het eerst op 26 september tijdens het salon van Parijs.