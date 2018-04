Jaguar XF en XJ ook in de hoeken bediend

Door: AUTO55

Met een merk als Land Rover aan de zijde, en een grote vraag binnen het klantenbestand, kon Jaguar het niet laten om vierwielaandrijving mogelijk te maken op de XF en XJ. En dat kort na de introductie van modeljaar 2013.

Het systeem is gekoppeld aan een nieuwe 3,0 V6 met compressor, die 340pk via een ZF-achttrapsautomaat naar de wielen jaagt. En die komen niet steevast in alle hoeken terecht. Doorgaans blijft de Jag in kwestie gewoon achteraan aangedreven, en pas wanneer er sprake is van tractieverlies wordt er ingegrepen. Dat heeft alles te maken de een natte meerschijvenkoppeling die de verschuiving regelt. In wintermodus blijven de verhoudingen overigens vast. Daarnaast remt elk wiel nog eens afzonderlijk indien nodig, en wordt de trekkracht langs weerskanten afgewogen. Een adaptieve ophanging hoort er ook bij, maar kost extra in de XF, terwijl de XJ kan rekenen op aangepaste dempers, veren en een nieuwe stabilisatorstang.

De XF Sportbrake deelt niet in de pret, de extra lange XJ dan weer wel. Officieel cijfermateriaal hebben de Britten zelf nog niet, maar er wordt gesproken van een spurtje in 6,4 seconden en een gemiddeld verbruik van 9,8l/100km, voor alle AWD-modellen. Foto's en technisch beeldmateriaal kan je hier bekijken.