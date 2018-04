Mazda CX-7 beëindigt Europees avontuur

Door: AUTO55

Als opvolger van de Tribute werd de CX-7 in 2007 op de Europese markten losgelaten. In eerste instantie met een 360pk-sterke 2,3l viercilinder uit de Mazda 6 MPS en later met de door ons geteste 2,2l CDVi die 173pk levert. Maar ook die krachtbron heeft blijkbaar niet mogen volstaan om de gemiddelde Europeaan te verleiden.

Mazda draait de kraan dicht en dat heeft waarschijnlijk veel te maken met de komst van de minder uit de kluiten gewassen CX-5. Komt er nog eens bij dat grote SUV's het bij ons meestal beter doen als er Duitse olie door de leidingen loopt. Voor een laatste groet aan de CX-7 kan je hier terecht.