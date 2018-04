Porsche 911 Carrera 4 en 4S: de details

Door: BV

De eerste afbeeldingen en informatie van de Porsche 911 (991) Carrera met vierwielaandrijving zijn gemeengoed. Het recept is gekend en beproefd. Zowel de 350pk en 390Nm sterke 3,4l zescilinder boxer van de Carrera als de 3,8l met 400pk en 440Nm van de Carrera S laten zich koppelen aan vierwielaandrijving. Om plaats te maken voor het extra differentieel zitten de 1cm bredere achterwielen wat verder uit elkaar, onder wielkasten die 2,2cm meer vastgoed voor zich opeisen. Een betere tractie, vooral in slechte omstandigheden, en nog voorspelbaarder weggedrag zijn in te schrijven bij de voordelen van de technologie, terwijl er tot 65 kilo's verloren gingen ten opzichte van de voorganger. Bij Porsche rekent men op een brandstofbesparing tot 16%.

De nieuwe reeks beschikt standaard over een manuele zevenversnellingsbak, terwijl een PDK met dubbele koppeling en 7 verzetten op de optielijst staat. Afhankelijk van de uitrusting spurt de Carrera 4 Coupé in 4,5 seconden naar 100km/u -4,7 seconden voor de cabriolet- en haalt hij een topsnelheid van 285km/u - daar waar de open versie het bij 282km/u voor bekeken houdt. Het normverbruik en de CO2-emissiecijfers, in combinatie met de PDK-versnellingsbak, bedragen respectievelijk 8,6l/100km en 203g/km. Voor de cabrio noteren we 8,7l/100km en 205g/km. De 4S en 4S cabrio ronden het sprintje af in respectievelijk 4,1 seconden en 4,3 seconden, met een top van 299km/u en 296km/u. Qua opgegeven dorst gaan de Duitsers uit van 9,1l/100km -gekoppeld aan een gemiddelde CO2-uitstoot van 215g/km- en een tiende meer voor de dakloze variant. Op milieuvlak doet die het net ook iets minder goed, getuige 217g/km aan CO2.

Nieuw is een visualisering van de vierwielaandrijving, een glazen schuifdak en een uitgebreid Sport chrono-pakket. Een menu aan boord laat zien hoe de aandrijfkrachten via het Porsche Traction Management wordt verdeeld. Porsche introduceert ook een optionele adaptieve snelheidsregelaar voor de volledige modelreeks. In combinatie met de PDK wordt deze functie uitgebreid met de veiligheidsfunctie Porsche Active Safe (PAS), die kop-staartaanrijdingen helpt te voorkomen.

Waar het merk zich verder over boog, zijn de stijldetails. De Carrera krijgt twee breed uitgesmeerde ovalen uitlaatpijpen terwijl de S z'n klank via vier ronde spruitstukken verspreidt. En dan is er nog een nieuwe lichtstrip die beide units met elkaar verbindt, een beetje zoals op de Targa van de vorige generatie. Prijzen volgen, maar in tussentijd kan je je alvast aan de prentjes vergapen.