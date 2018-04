The Raven @ Drive In Movies

Door: AUTO55

Baltimore, 1900. Een moeder en een dochter worden op brutale wijze om het leven gebracht en rechercheur Emmett Fields (Luke Evans) wordt op de zaak gezet. Tijdens zijn onderzoek stuit hij op een schokkende ontdekking: de misdaad komt tot in de details overeen met een fictieve misdaadverhaal geschreven door de onsuccesvolle auteur en dichter Edgar Allan Poe (John Cusack). Terwijl Poe ondervraagd wordt door rechercheur Fields vindt er tegelijkertijd nog een grimmige moord plaats, wederom overeenkomend met één van Poe's verhalen. Ze beseffen dat er een seriemoordenaar aan het werk is en besluiten hun krachten te bundelen om deze seriemoordenaar te vatten voordat er meer onschuldige slachtoffers vallen.

Wie deze film op 30 augustus aanstaande wil bekijken op de Hoegaarden 0,0 Drive In Movies op het festivalterrein van Utopolis Mechelen en fan is van Auto55 op facebook, maakt kans op één van de gratis duotickets. Het volstaat om op de Auto55-facebook-pagina te reageren onder de link naar dit item om kans te maken. Winnaars worden door deze redacteur persoonlijk via hun FB-inbox verwittigd.