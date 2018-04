Lamborghini Gallardo verliest handbak

Door: AUTO55

De Gallardo siert onze wegen al sinds 2003, dus het begint stilaan tijd te worden dat een nieuwe generatie de fakkel overneemt. En die zou enkel leverbaar zijn met een versnellingsbak met dubbele koppeling. De huidige E-gear automaat alsook de manuele bak zouden dus van het toneel verdwijnen, en daarnaast zou het aantal varianten op het Gallardo-thema -want het zijn er wel een paar- moeten afnemen. Blijven in de selectie: een coupé met desgewenst achter- of vierwielaandrijving, een Spyder met (vermoedelijk enkel) achterwielaandrijving en een Superleggera die de puristen moet plezieren, en dan enkel in gesloten vorm. Wordt verwacht in 2014.