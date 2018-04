Red Lights @ Drive In Movies

Door: AUTO55

Red Lights vertelt het verhaal van een psychologe met een missie. Samen met haar assistent wil ze alle helderzienden, mediums en paragnosten ontmaskeren. Slechts één man slaagt erin om het duo te omzeilen: de blinde Simon Silver... Met Robert De Niro, Sigourney Weaver en Cillian Murphy in de hoofdrollen.

De poorten van de filmweide gaan open om 20u, de voorstelling begint omstreeks 22u. Wie op zaterdag 1 september aanstaande naar deze avant-première wil gaan kijken op de Hoegaarden 0,0 Drive In Movies en fan is van Auto55 op facebook, maakt kans op één van de gratis duotickets. Het volstaat om op de Auto55-facebook-pagina te reageren onder de link naar dit item om kans te maken. Winnaars worden door deze redacteur persoonlijk via de FB-inbox verwittigd.