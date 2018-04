Tomtom aan boord bij BMW

Door: AUTO55

Draagbare GPS-systemen zijn veelal goedkoper dan ingebouwde exemplaren, en voor die reden laat men deze (dure) optie doorgaans achterwege. Voor BMW-rijders die de beslissing betreuren is er nu een oplossing uit de bus gekomen. Het Nederlandse Tomtom ontwikkelde enkele speciaal aangepaste apparaten met 5 inch aanraakscherm voor de BMW X1, X3, 1-reeks en 3-reeks. Het Go Live-systeem wordt automatisch gekoppeld aan de elektronica van de auto, wat betekent dat de navigatie-instructies via de luidsprekers te horen zijn en de muziek automatisch dimt. Kopers krijgen gratis een jaar de beschikking over Live-diensten als HD Traffic en Search & Go. Prijzen zijn nog niet bekend.