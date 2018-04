Luxgen maakt de oversteek

Door: AUTO55

De naam klinkt niet erg bekend in de oren en daar wil men graag verandering in brengen. Op het autosalon van Moskou stelt het Taiwanese merk een aangepaste versie van hun '7' voor om de plaatselijke markt te bedienen. De SUV krijgt een sterkere alternator en accu, alsook dikkere olie om de koude winters te trotseren. De autobouwer heeft er ook een vestiging geopend en dat is de allereerste buiten het thuisland. Naast de Luxgen 7 wordt Europa ook met de Luxgen 5 bediend; een scherpgelijnde, middelgrote sedan.

Wat die laatste betreft is er keuze uit twee motoren, allebei geblazen en aangedreven door benzine. De eerste heeft 1,8l longinhoud en levert 154pk, terwijl de 2,0l tot 174pk produceert. Aan boord kan je zowat alles via het aanraakscherm bedienen. De vierwielaangedreven SUV met twee cijfers meer krijgt een drukgevoede 2,2l benzine met 177pk, gekoppeld aan een automatische vijfversnellingsbak. Die zou als eerste het vasteland betreden in de eerste helft van volgend jaar. Later volgt er dan nog een MPV, voor 'de zakenman die plaats nodig heeft', aldus Luxgen.