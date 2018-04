BMW 320i Efficient Dynamics is zuinige benzine

Door: AUTO55

Diesel, diesel en nog eens diesel. Sommigen hebben er al (lang) genoeg van, ondanks serieuze vorderingen van de laatste jaren. BMW heeft de boodschap begrepen en stelt hun eerste benzinedrinkende Efficient Dynamics-editie voor. De eer ging naar de 320i, die in plaats van een 2,0l een drukgevoede 1,6l krijgt ingeplant. De krachtbron produceert 170pk en 250Nm koppel waardoor de achterwielaandrijver niet meer dan 7,6 seconden nodig heeft om 100km/u te bereiken, en door kan trekken tot welgeteld 230km/u. Ondanks de geleverde prestaties zou deze Beemer slechts 124g/km CO2 uitstoten en 5,3l/100km verbruiken. De motor komt later ook in de breakversie en de 316i terecht. Die laatste moet het zonder de speciale aanpassingen stellen en levert minder koppel en vermogen dan de 320i ED: 136pk en 220Nm. De 316i spurt in 8,9 seconden naar 100km/u en zal vanzelfsprekend minder kosten dan eerdergenoemde. Prijzen volgen nog.