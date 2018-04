Autoverkoop 2012 valt tegen, VW voorlopig koploper

Door: AUTO55

Ten opzichte van augustus vorig jaar is de autoverkoop in ons land met 17,3% gedaald. Vooral lichte bedrijfsvoertuigen (-10%) en -voertuigen tussen 3,5 en 16 ton (-29,5%), maar ook zwaar geschut van meer dan 16 ton (-15,7%) delen in de klappen. Gemotoriseerde tweewielers (+0,7%) en vooral autobussen (+27,7%) laten wel positieve cijfers optekenen. Gerekend over de voorbije acht maanden kwamen er 353.073 inschrijvingen van nieuwe personenauto's binnen, een (voorspelbare) daling van 11,5% in vergelijking met recordjaar 2011.

Rekening houdend met bovenstaande gegevens en het uitzonderlijke karakter van december 2011 -toen eenmalig 20.000 bijkomende wagens werden ingeschreven- voorspelt Febiac 485.000 nieuwe inschrijvingen voor het hele jaar. De motormarkt profiteert na een moeilijk voorjaar wel weer van de zomermaanden om een derde opeenvolgende maand met (licht) groeiende cijfers af te ronden. In het algemeen zijn de internetaanvragen getsegen, al zorgen de zomermaanden systematisch voor een lichte terugval van 2,5%.

Hieronder vind je de merken top-20 tot op vorige maand gerekend.

1. VOLKSWAGEN : 36.226 (-13,45%)

2. RENAULT : 34.189 (-18,52%)

3. PEUGEOT : 29.002 (-13,85%)

4. CITROËN : 28.121 (-9,44%)

5. OPEL : 26.339 (-14,50%)

6. AUDI : 22.692 (+0,42%)

7. BMW : 22.252 (+0,24%)

8. FORD : 20.815 (-22,92%)

9. MERCEDES : 15.469 (-0,42%)

10. SKODA : 12.232 (-11,7%)

11. NISSAN : 12.190

12. TOYOTA : 11.635

13. HYUNDAI : 10.591

14. VOLVO : 10.481

15. FIAT : 9.141

16. DACIA : 8.871

17. KIA : 8.640

18. SEAT : 4.372

19. MINI : 3.887

20. CHEVROLET : 3.781