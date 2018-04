Door: AUTO55

Hij zat er natuurlijk al even aan te komen. Mazda heeft met het vrijgeven van de foto's gewacht tot na de grote onthulling van de berlineversie en zo komt de nieuwe 6 natuurlijk twee keer in het nieuws. Het motorpalet voor ons land blijft tot op heden onbevestigd, al durven we gerust een gokje of twee wagen wat dat betreft. Meer info volgt, de fotoreeks kan je hier bekijken.