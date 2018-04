Ford Mondeo aan de break

Door: BV

Nee, de productie is nog steeds niet opgestart. Maar Ford kan zich inmiddels niet meer bedwingen en rolt de Europese versie van de Mondeo in het voetlicht. Eind deze maand te zien op het Autosalon van Parijs en vanaf nu ook vergezeld van een break. Terwijl we Mondeo al in de gedaante van de nagenoeg identieke Amerikaanse Ford Fusion mochten bewonderen, was die break niet eerder op uw netvlies te branden. Beide versies komen samen op de markt.

Dat de Mondeo zich ook zal laten voortbewegen door de piepkleine 1.0l driecilinder benzinemotor weten we al sinds deze morgen. Ford heeft nu ook nog over een hybride die een tweeliter benzinemotor koppelt aan een 35kW sterke elektromotor en een diesel die alle vier de wielen kan aandrijven, maar meer details houdt het bedrijf nog steeds achter de hand.

Ford probeert het gebrek aan concrete informatie voorlopig even te camoufleren met de aankondiging van enkele primeur voor het segment. Er zijn geheel in LEDs uitgevoerde lichtunits enerzijds en airbaggordels die de druk van de gordel over een groter oppervlak verdelen anderzijds.