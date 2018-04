Driecilinder voor grote Ford Mondeo

Door: BV

Ford trekt een voortrekkersrol in de heersende downsizing trend (de beperking van de grootte van motoren om ook uitstoot en verbruik terug te dringen) naar zich toe. Na de Focus, de B-Max, C-Max en de Fiesta kondigt het bedrijf nu ook aan de piepkleine éénliter driecilindermotor aan te zullen bieden in de volgende generatie van de Ford Mondeo. Die is reeds ruime tijd geleden voorgesteld maar de Europese introductie ervan is door de Amerikaanse bonzen achteruit geschoven.

Het éénliterblok, zo klein dat het op een A4-blad past, zal in de Mondeo 125pk en 170Nm opwekken (200Nm in overboost) en moet de grote berline in staat stellen om met een CO2-uitstoot van minder dan 130gr/km de gemengde cyclus af te werken.

Het blokje is gezegend met en dubbele onafhankelijke nokkenastiming, directe injectie, een aluminium cilinderkop, een geoptimaliseerde interne wrijving en een lage inertieturbo die een draaisnelheid van wel 248.000t/min kan halen. De nieuwe Moneo wordt vandaag al eens onthuld tijdens 'Go Further' in de Ziggo Dome te Amsterdam, de grote presentatie gaat op het einde van de maand door, tijdens het autosalon van Parijs.