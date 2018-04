Ford Tourneo Connect koppelt ruim en betaalbaar

Door: BV

Er is een gans segment dat z'n bestaansrecht dankt aan de mogelijkheid om bestelwagens niet alleen te vullen met werkmateriaal, maar ook met banken om personen op te vervoeren. Dat levert ruime, betaalbare monovolumes op. De Fransen doopten dat de ludospace en je vindt er onder meer de Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Renault Kangoo, Fiat Doblo en VW Caddy in. Eén van de minder gevierde telgen is de Ford Tourneo Connect, maar nu de kleine bestelwagen van Ford een makeover heeft gekregen, hoopt dat bedrijf de kaarten nu anders te schudden.

De nieuwe Tourneo Connect verschijnt begin volgend jaar en heeft vooral geleerd hoe hij z'n rudimentaire roots moet camoufleren. Er is een veelvoud aan bergvakjes, twee schuifdeuren zorgen zowel in versies met vijf als met zeven zitplaatsen voor een vlotte instap, het comfortis beter dan ooit voorheen en een binnen- en buiten herwerkt design moet de verteerbaarheid helemaal naar een hoger plan tillen. Er komen ook nieuwe motoren, maar zoals vandaag wel vaker het geval is, lijkt Ford nog niet helemaal klaar daarover het doek te lichten.