John Cooper Works GP is snelste Mini ooit

Door: AUTO55

Alweer eentje voor het salon van Parijs. De John Cooper Works GP teert nog steeds op een 1,6l turbomotor, maar die presteert hier al snel 218pk, 7pk meer dan wanneer je GP achterwege laat. En in combinatie met een drooggewicht van 1.135kg levert dat flitsende prestaties op: 0 naar 100 in 6,3 seconden en een top van 242km/u.

Op de Nürburgring ging deze kale racer zowaar voor een rondetijd van 8,23 minuten en dat is zelfs sneller dan de Audi RS4. En dat heeft zo z'n oorzaken. De achterbank vloog eruit en de aërodynamica werd op punt gesteld, de remschijven meten nu 33cm in diameter en de wielophanging met schroefveren is aanpasbaar. Hij kreeg ook andere banden en 17-duimers opgelegd. Ondanks als dat prettigs zou de Mini JCW GP gemiddeld slechts 7,1l/100km verbruiken en 165g/km CO2 uitstoten. Een prijskaartje is er nog niet, maar de lancering volgt dit najaar. Toch een bittere pil: de serie blijft beperkt bij 2.000 exemplaren... wereldwijd.