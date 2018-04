Nieuwe Range Rover: meer feiten en een prijs

Door: AUTO55

De nieuwe Range Rover liet zich enkele weken geleden voor het eerst zien, maar meteen was duidelijk dat er geen sprake is van een complete stijlbreuk. En toch werd er heel wat gerommeld aan de auto. De grootste veranderingen vinden onderhuids plaats, met een aluminium chassis als grootste blikvanger, garant voor een besparing van maar liefst 420kg. Nog opvallend is de verlengde wielbasis die 5,8cm winst boekt en achterin 11,8cm extra beenruimte creëert. Je kan er ook opteren voor 2 aparte luxezetels, een gegevan dat we tegenwoordig wel vaker tegenkomen. Zelfs de Mini Countryman moest er aan geloven, zij het op een ander niveau.

Twee hoge resolutieschermen mag je daarentegen wel in elke Range Rover verwachten. Het grootste geval meet diagonaal 12,3 inch, bevindt zich pal voor de bestuurder en geeft het instrumentarium weer. Het tweede exemplaar meet 8 inch, ligt in de middenconsole en kan optioneel met dual view worden uitgerust. Dat wil zeggen dat de bestuurder vanuit zijn of haar hoek de navigatie kan bekijken, en de passagier bijvoorbeeld van een film geniet. Verder is er keuze uit 3 Meridian-audiosystemen met een topmodel dat 24 luidsprekers en een uitgangsvermogen van 1.700 watt omkadert. De klimaatregeling -en bij een auto zo groot als de Range Rover kan je zeker van een klimaat spreken- kan je in 4 verschillende zone's onderverdelen en de auto is zelfs zo geprogrammeerd dat hij voor gekoeld of verwarmd wordt. Men dacht zelfs aan een (alweer) optioneel koelvak in de middenconsole. In totaal tellen we 17 kleurenthema's voor het interieur, 3 houtsoorten, 3 kleuren hemelbekleding, 37 lakkleuren, 2 contrasterende dakkleuren, 8 lichtmetalen velgen (19-22 inch) en een accessoirelijst waar geen eind aan lijkt te komen.

We zouden bijna vergeten waar de wortels liggen, want de Range Rover moet het nog steeds kunnen waarmaken in het terrein. Hiervoor schiet Land Rover's Terrain Response System in actie, een systeem aldus dat de huidige rij-omstandigheden analyseert, verwerkt en naar het onderstel vertaalt. Dat resulteert dan in de ideale instellingen voor onderstel, versnellingsbak en motor, altijd en overal. Uiteraard spreken we ook van permanente vierwielaandrijving die via een tussenbak de mogelijkheid biedt tussen hoge en lage gearing. En als het moet kan hij een rivier door, tot 90cm diep.

Op motorenvlak mag je spreken van een primeur; voor het eert krijgt het vlaggenschip een dieselende V6 ingeplant. Maar geen nood, deze 3,0l TDV6 genereert tot 285pk en 600Nm koppel, wat zeker moet volstaan. Een (te) grote dorst en de huidige emissienormen liggen natuurlijk aan de bron van deze dowsizing. Volgens de Britten is de uitstoot met 22% gedaald ten opzichte van het vorige V8-model en mogen we een norm van 196g/km CO2 publiceren, gekoppeld aan een gemiddeld verbruik van 7,5l/100km. De machtige V8 blijft echter nog steeds voorhanden en zag z'n vermogen tot 339pk toenemen, 9% erbij. Het 4,4l-blok produceert ook 700Nm trekkracht en vliegt daarmee in 6,9 seconden naar 100km/u. Het verbruik blijft met 8,9l/100km nog redelijk binnen de perken, mede dankzij de geleverde achttrapsautomaat. Tenslotte is er ook nog een 5,0l V8 benzine met supercharger die na 5,4 tikken aan 100km/u zit en 510pk uitbraakt. Reken (minstens) op 13,8l/100km. Vanaf volgend jaar komt er nog een hybrideversie bij die een dieselmotor aan een elektromotor koppelt en 169g/km CO2 blaast. De nieuwe Range Rover beleeft zijn wereldpremière tijdens de autosalon van Parijs later deze maand en is nu al te koop met prijzen vanaf € 90.700. De beelden kan je in deze fotospecial bekijken.