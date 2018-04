Nieuwe Range Rover is dieetkoning

Door: AUTO55

Als er één ding is waar de nieuwe Range Rover al bij voorbaat om gekend wordt, is het zijn gewicht. De mastodont kreeg immers een compleet nieuw zelfdragend koetswerk dat, met dank aan de know-how die de Britten bij Jaguar hebben opgebouwd, helemaal in aluminium is uitgevoerd. Dat lichtgewicht metaal mist zijn effect niet. De nieuwste incarnatie van de grootste Land Rover zet zo maar even 420kg (!!) minder op de weegschaal. In brandstofverbruik scheelt dat geheid een flinke slok op de borrel. Ook in procenten is de besparing indrukwekkend. De koets weegt liefst 39% minder dan voorheen. Het spreekt voor zich dat de ophanging minder moeite heeft om die in het gareel te houden, maar de ingenieurs herwerkten niettemin de luchtvering. Een vlakker bochtengedrag en natuurlijker stuurgevoel moet daar het resultaat van zijn.

Het motorenpalet omvat bij aanvang een zescilinder benzinemotor en diesel- en benzineaggregaten met 8 cilinders. Allen gepaard aan een achttrapsautomaat en in staat om te overleven op flink minder brandstof dan voorheen. Details over de reductie in CO2-uitstoot of verdere specificaties wil Land Rover nog niet kwijt. Dat is voor dichter bij de wereldpremière eind september op het Autosalon van Parijs.

Elegantie is het nieuwe codewoord bij de designers van de Range - wat niet wil zeggen dat de klassieke designelementen verloren gaan. Het model blijft erg herkenbaar. Aan de terreinwaardigheid werd evenmin getornd. Het Terrain Response-systeem van Land Rover, dat de bestuurder assisteert bij het terreinrijden door steeds voor elke ondergrond de juiste instellingen kiest en de ophanging, stuurinrichting, differentiëlen en zelfs gaspedaalrespons aanpast, onderging weer een evolutie. Het detecteert nu zelfs automatisch door welk terrein de Range Rover zich ploegt.

Het interieur blijft gekenmerkt door zuivere elegante oppervlakken, aangekleed met leder en houtfineer uiteraard. En er is weer meer ruimte. Achteraan is er tot 118mm beenruimte. De Britten ontwikkelden zelfs een nieuw zetelpakket met twee Executive Class-zetels voor de achterbank - geheel elektrisch instelbaar uiteraard.

Waar Land Rover nog met geen woord over rept is de prijsevolutie, al doet het intensieve gebruik van aluminium een flinke surplus ten opzichte van het huidige model vermoeden. In september weten we meer, want dan start het bedrijf de voorverkoop in 160 landen, waaronder het onze. De eerste exemplaren worden begin volgend jaar uitgeleverd.