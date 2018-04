Peugeot Partner op elektriciteit

Door: AUTO55

Peugeot gaat mee in de trend van elektrisch aangedreven voertuigen en doet dat met de functionele Partner onder de noemer Electrique. Onderhuids liggen 2 lithium-ion batterijen die 67pk en 200Nm opwekken via een elektromotor. Die laatste waarde is altijd beschikbaar waardoor je ook zwaargeladen de weg op kan. De actieradius zou 170km bedragen, al blijft het vooralsnog onduidelijk hoe die afstand naargelang de toestand varieert. Opladen duurt 6 tot 9 uur, met een snellader is de klus na 30 minuten voor 80% geklaard. De Partner Electrique is verkrijgbaar in 2 lengtes, 4,38 en 4,63m, met respectievelijk 3.300 en 3.700 liter opslagcapaciteit.