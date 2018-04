Seat Ibiza ook met 1.2 TSI

Door: AUTO55

De huidige Ibiza komt al in verschillende vormen en motormaten, maar dat mocht blijkbaar niet volstaan. In het benzinevak komt er nu een 1,2l TSI met 85pk bij, maar dan wel uitsluitend op de Reference- en Style-uitvoering, kwestie van het gat met de sportieve FR te dichten. Of de bestaande 1,2l met 70pk het nog lang zal uitzingen blijft af te wachten, maar wij hebben er alvast geen goed oog in. De TSI belooft immers een gemiddeld verbruik van 5,1l/100km, wat overeenstemt met de cijfers van de atmosferische centrale.

Om de introductie van de nieuwe krachtbron in de verf te zetten lanceert het merk de Chill Out, een actiemodel gebaseerd op de Ibiza Style dat onder meer een klimaat- en snelheids- regelaar, regen- en lichtsensor, maar ook mistlampen en elektrisch inklapbare spiegels tot de uitrusting rekent.