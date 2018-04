VW denkt na over Golf GTI

Door: AUTO55

s="internalLink" title="VW Golf VII: onopvallend maar o zo belangrijk" href="/nieuws/18651-vw-golf-vii-onopvallend-maar-o-zo-belangrijk">Een nieuwe generatie Golf, daar hoort een nieuwe GTI bij. Al kan die nog even op zich laten wachten. Generatie zeven is weliswaar al officieel geintroduceerd, maar het snelste broertje van de reeks kampeert momenteel nog in de ontwikkelingsafdeling van het huis, waar er naar verluidt nog stevig wordt gezocht naar manieren om de spurtbom enkele kilo's af te laten slanken. Want al wat je niet hoeft mee te sleuren, win je op de chronometer uiteraard. De Duitsers zouden hun toevlucht zoeken tot het uiltralichte koolstofvezel. Met name door het dak uit het materiaal op te trekken en enkele chassisonderdelen in aluminium uit te voeren, hoopt het merk tot 200kg te besparen. Wellicht blijft deze ingreep wel beperkt tot een speciale uitvoering, naast een "gewone" GTI met andere woorden. Kwestie van tegen 2014, wanneer deze snellere GTI mag verwacht worden, het veertigjarig bestaan van het icoon gepast te vieren ...